Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 27 Ağustos ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bu noktada altının çizdiği dengesiz grafik, yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin araştırma yapmasına neden oluyor. Bilindiği üzere, corona virüsün getirdiği ekonomik zararlar altının bu yıl en yüksek seviyeyi görmesine neden oldu. Ancak son günlerde tekrardan düşüş eğiliminde olan altının gram fiyatı şu sıralar 458 lira bandında bulunuyor. Bu noktada yatırım yapmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutmadan önce canlı ve güncel altın fiyatları araştırması yapıyor. Peki, Gram, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 27 Ağustos ne kadar? İşte Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları
Güncel ve canlı altın fiyatlarını haberimizin içerisinden bulabilir, uzman yorumlarının altın ile ilgili seyir tahminlerine ulaşabilirsiniz.
İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumları;
ATA ALTIN
Alış: 3.062,30
Satış: 3.101,10
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.046,00
Satış: 3.092,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 745,70
Satış: 755,60
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TAM ALTIN
Alış: 2.944,73
Satış: 3.003,18
A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılar için kritik analizler yaptı.
ALTIN FİYATLARI İÇİN BU SEVİYELERDE KALMA ADINA GÜÇLÜ BİR SEBEP VAR MI?
"Altının 1950 dolarlı seviyelerde kalmak için güçlü sebepleri var mı" sorusunu yanıtlayan Karabulut, "2000 doların üzerinde konuştuğumuz zamanda bir kar realizasyonu gelebileceğini değiniyorduk. Bundan sonraki süreçte bu teşvik paketlerinin yavaşlayabilir, yani en azından kısa bir süre için belki devam edilebilir" dedi.
"CİDDİ BİR SATIŞ BASKISI OLABİLİR"
Teşvik paketleri konusunda ABD ve Euro Bölgesi'nde bir beklenti olduğunu ifade eden uzman isim, "Ben bunun uzun bir süre devam ettirilebileceğini düşünmüyorum. Bu açıdan ons altın fiyatları için 1940 dolar seviyesi önemli bir seviye. Altın fiyatları eğer bu seviyenin altına gevşerse ben ciddi bir satış baskısı olabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.
"BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR"
Altının bir destek seviyesi oluşturmaya çalıştığının altını çizen Karabulut, "Özellikle bu ABD ve Euro bölgesinde teşvik paketlerinin açıklanmasıyla bir anlamda beklentinin gerçekleşmesiyle aşağı yönlü bir hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum" dedi.
"ONS ALTINDA 1940 DOLAR SEVİYESİ YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK"
Altın fiyatları için kritik seviye olarak 1940 dolar seviyesini belirleyen Karabulut, "Özellikle 1940 dolar seviyesinin ben yatırımcılar tarafından takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyelerin kırılması halinde 1850-1750 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. 1940 dolar seviyesinin üzerinde ise yükseliş hareketinin devamı beklenebilir" dedi.
"1940 DOLARIN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELEBİLİR"
Şu ana kadar olan satışların bir kar realizasyonu olduğunu vurgulayan piyasa uzmanı, "1940 dolar seviyesinin altında kapanışların olması durumunda yükselişin trendinin dönüşümü anlamı taşıdığını ve altın fiyatlarında ciddi satışlar beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.