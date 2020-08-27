Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 27 Ağustos ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bu noktada altının çizdiği dengesiz grafik, yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin araştırma yapmasına neden oluyor. Bilindiği üzere, corona virüsün getirdiği ekonomik zararlar altının bu yıl en yüksek seviyeyi görmesine neden oldu. Ancak son günlerde tekrardan düşüş eğiliminde olan altının gram fiyatı şu sıralar 458 lira bandında bulunuyor. Bu noktada yatırım yapmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutmadan önce canlı ve güncel altın fiyatları araştırması yapıyor. Peki, Gram, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 27 Ağustos ne kadar? İşte Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DAN GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS

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