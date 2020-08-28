Davos’u virüs vurdu zirve yaza ertelendi

1971'DEN bu yana her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEFDavos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelendi. WEF Sözcüsü Adrian Monck, "Uzmanların tavsiyesi, ocak ayında bunu güvenli bir şekilde yapamayacağımızdır. WEF 2021 yazının başlarına ertelendi" ifadesini kullandı. Monck, 25 Ocak'ta önemli küresel liderlerin dünyadaki ekonomik duruma ilişkin görüşlerini paylaşacağı üst düzey "Davos Diyalogları" adlı programın sanal ortamda gerçekleştirileceğini aktardı.