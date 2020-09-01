2021’e pandemi izlerini silerek gireceğiz

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kötümser tabloların aksine Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) oranının dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" dedi. Sosyal medya hesabından büyüme verilerini değerlendiren Albayrak, dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi koronavirüs salgınının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğini bildiklerine dikkati çekti.Albayrak, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz" ifadelerini kullandı.KOVID-19 krizinin dünya ekonomilerine verdiği tahribat, ikinci çeyrek verilerinin açıklanmasıyla gün yüzüne çıktı. Açıklanan GSYH verilerine bakıldığında Türkiye'nin nispeten daha iyi bir sınav verdiği dikkati çekiyor. Birçok ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüksek oranlı daralma yaşadı. Verilere göre, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD'de daralma yüzde 31.7 ile rekor düzeye çıktı. İngiltere'de küçülme oranı yüzde 22.8 oldu. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 14.1, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11.9, OECD ortalaması da yüzde 10.9'luk küçülme oldu. Nisan-haziran dönemindeki yüzde 9.9'luk daralma ile listenin son sırasında yer alan Türkiye'yi, yüzde 10'luk daralmayla Japonya izledi.