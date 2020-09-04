Sağlık girişimlerine yatırımcı ilgisi arttı

Pandeminin yarattığı etkiyle sağlık girişimlerine olan ilgi artıyor. Hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırmak, doktorların ise kliniklerini kolay ve verimli şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı sağlık platformu olan BulutKlinik girişimi, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım tarafından yatırımcı olarak desteklenen Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan toplam 1 milyon liralık yatırım aldı. Bir SaaS platformu olan BulutKlinik girişimi, hâlihazırda 2.800'den fazla klinikte görev yapan 3 binin üzerindeki doktora erişiyor ve yaklaşık 600 bin hastaya hizmet sunuyor.Sağlık sektöründe 15 yılı aşkın yazılımcı ve yönetici deneyimi olan Ali Hulusi Ölmez ve Yusuf Güleç tarafından 2016'da kurulan BulutKlinik, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kurumlar nezdinde akreditasyonlarını tamamlamış olarak hizmet veriyor. KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, "Teknogirişim GSYF olarak farklı sektörlere beş ayrı yatırım yaptık. Online hasta takibi yapan ve hasta ile doktoru online görüştürme hizmeti de veren BulutKilinik, sağlıkta hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması alanında önemli yenilikçi ürünleri olan bir girişim. Buraya yaptığımız yatırımla, özellikle Kovid-19 sürecinde önemi giderek artan sağlık sektörünün dönüşümüne önemli bir katkı sağlamış olduk. BulutKlinik'in yenilikçi ürünleri ile hızla büyüyerek önce ülkemizde, sonrasında dünyada önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.Pandemi sürecinde BulutKlinik'in mobil uygulamasını hayata geçirerek "Online Görüntülü Görüşme Servisini" doktor ve hastaların hizmetine sunduklarını belirten BulutKlinik ekibi ise şu değerlendirmede bulundu: "Mobil uygulamamızı kullanan hastalar, cep telefonları üzerinden doktorlarla online görüntülü görüşme yapabiliyor, tetkiklerini doktorlara yorumlatabiliyorlar. Bu yıl evden tetkik alma hizmetini sağlamayı ve özel sağlık sigortalarıyla iş birliklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye'de özel klinik, iş yeri hekimliği ve aile hekimliği gibi alanlarda 90 bin sağlık merkezi var. BulutKlinik yataksız tedavi sunan tüm kliniklerle birlikte reçete sahibi hekimlere de çözümler sunuyor. BulutKlinik'in kullanıcıları arasında İstanbul Yeni Havalimanı ve belediyeler gibi birçok kurumsal müşteri de bulunuyor."