Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

'dan gelen üzerindeki hareketler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Özellikle koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalde bir süredir devam eden yükselme hali bugün ise yerini sert düşüşe bıraktı. Yatırımcılar konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına fiyatların ilerleyen günlerdeki seyrine ilişkin uzman yorumlarını takip ediyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Eylül 2020 altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte milyonların takip ettiği fiyatlardan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 22.9.2020 18:49 Son Güncelleme: 22.9.2020 18:49 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

canlı ve güncel rakamlar… Gün içerisinde binlerce vatandaş koronavirüs salgınından etkilenerek özellikle Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran altının canlı ve güncel seyrini yakından takip ediyor. Son zamanların en yüksek seviyesine ulaşan yatırım aracı son günlerde gevşeme hareketi sergilerken bugün ise yine sert düşüşler yaşadı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar detayları merak ediyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Eylül 2020 altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte milyonların takip ettiği fiyatlardan son dakika gelişmeleri…

22 EYLÜL BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı günü 470,09 TL seviyesinde kapattı. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. "Bu fiyatlardan altın alınır mı" sorularına yanıt ise Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'den geldi. İşte canlı rakamlar ve analist yorumlarının detayları…

Son dakika altın fiyatları 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,54
SATIŞ: 442,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.138,60
SATIŞ: 3.159,00

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.101,00
SATIŞ: 3.148,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Son dakika altın fiyatları 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.994,65
SATIŞ: 3.052,61

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.523,40
SATIŞ: 1.545,20

YARIM ALTIN FİYATI

Son dakika altın fiyatları 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 764,10
SATIŞ: 773,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Son dakika altın fiyatları 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 469,41
SATIŞ: 469,50

GRAM ALTIN FİYATI

Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
Son dakika altın fiyatları 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

ONS ALTIN 73 DOLAR GRAM ALTIN 14 TL DÜŞTÜ

son günlerde sert düşüş hareketi sergiliyor. Hafta başında 1955 dolar seviyesini gören , dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 1882 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Yurt içinde fiyatları ise 476 lira seviyesini görmesinin ardından tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle 462 lirayı gördü. Gram altındaki düşüşün ons kadar sert olmamasının nedeni iç piyasada yükselen dolar kuru etkisinden kaynaklandığı ifade edildi.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENMEDİK VE ÇOK SERT OLDU"

düşüşünün beklenmedik ve çok sert olduğunu ifade eden Uzmanı Zafer Ergezen, " fiyatları için özellikle 1950 seviyesinin üzerinde kapatması gerektiğini ve 2000 dolara yönelmesi gerektiğini aksi taktirde zayıflama sinyalleri olduğunu ifade etmiştik" dedi.

Son dakika altın fiyatları 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

"ONS ALTINDA 1917-1920 DOLAR BANDI KIRILDI"

Dolar endeksindeki ani yükselişin bütün emtialar için sert satışa neden olduğunu bildiren Ergezen, " fiyatlarında da bunun etkisini gördük. Açıkçası için 1917-1920 bandının kırıldığını artık söyleyebiliriz. Bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edecektir" dedi.

Altında kritik destek kırıldı! Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

"1792 DOLAR SEVİYESİNE KADAR SATIŞLAR SÜREBİLİR"

Bu noktada bir önceki alt bant olan 1792 dolar seviyesine kadar satışların devam etme ihtimali olduğunun altını çizen Ergezen, "Yukarıda yükselen kanal desteği de var. Yaklaşık 1870 dolar seviyelerine kadar geldi bu seviye. Buralara kadar da bir gevşeme olabilir ama şu anda artık 1917-1920 dolar bandının kırıldığını söylüyorum" dedi.

"DOLAR ENDEKSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN TOPARLANMAYI ENGELLİYOR"

için 1917-1920 dolar bandının üstüne geçilmesi için fiziki alımlara ihtiyaç olduğunu belirten uzman isim, "Dolar endeksinin yukarı seyrinin devam etmesi açıkçası fiyatları için toparlanmanın da gerçekleşmesini engelliyor" dedi.

Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA