Altın fiyatları son dakika 22 Eylül canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar… Gün içerisinde binlerce vatandaş koronavirüs salgınından etkilenerek özellikle Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran altının canlı ve güncel seyrini yakından takip ediyor. Son zamanların en yüksek seviyesine ulaşan yatırım aracı son günlerde gevşeme hareketi sergilerken bugün ise yine sert düşüşler yaşadı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar detayları merak ediyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Eylül 2020 altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte milyonların takip ettiği fiyatlardan son dakika gelişmeleri…

22 EYLÜL BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı günü 470,09 TL seviyesinde kapattı. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. "Bu fiyatlardan altın alınır mı" sorularına yanıt ise Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'den geldi. İşte canlı rakamlar ve analist yorumlarının detayları…