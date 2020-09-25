Bakan Karaismailoğlu: Yeni Zigana Tüneli kuzey-güney aksındaki önemli bir ulaşım ağı olacak

Karaismailoğlu, Trabzon'daki temasları kapsamında Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesince Atatürk Alanı ve Meydan Parkı civarında devam eden cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi, Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan bilgi aldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, İl Başkanı Haydar Revi ve parti yöneticileriyle bir süre görüştü.

Karaismailoğlu, burada gazetecilere, sabahın erken saatlerinden itibaren şehrin yöneticileri ile Trabzon için neler yaptıkları, yapacakları ve gelecekte neler olması gerektiği konularında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Ekip olarak Trabzon'un geleceğine faydalı işler yapmak, hemşehrilerinin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için el birliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bakanlığının il genelinde çok önemli projeleri bulunduğunu, bunların bir an önce bitirilebilmesi için gerekli istişareleri yapacaklarını aktardı.

Karaismailoğlu, şantiyelerde incelemelerde bulunarak çalışanlara moral, motivasyon vereceklerini dile getirerek, bugünün, Trabzon'un geleceği için önemli adımların atılacağı bir gün olacağını ifade etti.

Trabzon'un, ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Trabzon gözbebeğimiz. Trabzonlu hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Biz de o doğrultuda bütün çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Trabzonluların istedikleri bütün projeleri bir bir gerekli planlamaları yaparak, etütleri, fizibiliteleri, projeleri hazırlayarak onların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ"

Karaismailoğlu, en büyük mutluluklarının, yaptıkları işleri vatandaşlar kullandığında onların duyduğu memnuniyet olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Onun dışında başka bir şey yok. Bütün derdimiz milletimizin duasını almak. Hep Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, vatana, millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de nasibimizi buralarda arıyoruz, vatandaşımızın memnuniyetinde arıyoruz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda AK Parti hükümetlerinin başarısını hiç kimse inkar edemez. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Vatandaşımız, milletimiz, Trabzonlu hemşehrilerimiz bize güvensinler, biz buraya yakışan bütün projelerin hepsini tek tek, zamanı geldiğinde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu bölgeyi çok iyi bilenlerden biriyim. Burası bize çok şey verdi, biz de burada kazandığımız tecrübeleri Türkiye için şu anda kullanıyoruz, Türkiye için üretiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 18 yılda nereden nereye geldiğini herkesin gördüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "İnşallah bundan sonra bu artarak devam edecektir. 2023 vizyonu, kalkınma planları doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede çok şey yaptık ama bitmedi, yapacak çok şeyimiz daha var. Burada il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ekip halindeyiz, inşallah hep beraber bu işlerin hepsinin üstesinden geleceğiz." dedi.

"KARADA, HAVADA, DENİZDE, RAYLI SİSTEMLERDE ÇOK DERİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin, "Trabzon'un da dahil olacağı demir yolu projesinin Rize'ye kaydırıldığına ilişkin söylemler var. Siz de bir Trabzonlu olarak, Trabzon'a demir yolu projesini istiyor musunuz? Trabzon demir yolu projesi hangi aşamada?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu işler istemekle olmaz. Bunların hesap, kitabı var, altını doldurmak gerekiyor. O yüzden fizibilite, etüt çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce açıklanmış olan bazı hatlar var, onlarla hiçbir sıkıntı yok. Biz de oradaki projelerimizi devam ettiriyoruz. Bunun gibi etüt çalışmalarımız da devam ediyor bir taraftan. Yine fayda, maliyet analizleri yapılıyor. İnşallah bu fizibiliteler olumlu yönde başladığında biz bunu yatırım programına teklif edeceğiz, orada da tartışacağız bunu. Sırf Trabzon için değil, ülkemizin her noktasında karada, havada, denizde, raylı sistemlerde çok derin çalışmalarımız var. Bunlar belli bir aşamaya geldikten sonra uygulama aşamasına geçiyor, inşallah Trabzon'da da bu hak ettiği yatırımları, altını doldurarak planladığımız zaman faaliyete geçireceğiz. Bu daha önce açıklanan demir yolu hattında burada tartışıldığı şekilde bir değişiklik söz konusu değildir ama dediğim gibi bizim her noktayla ilgili de çalışmalarımız var. Çünkü bunlar bir master plan çerçevesinde, belli bir programlar dahilinde yapılan işler. Sonuçta demir yolu yatırımları özellikle çok büyük maliyetleri ve çok büyük yatırımları olan bir şey. Çünkü bunlar çok ağır yük getiren yatırımlar. Zamanı geldiğinde hepsi yapılacaktır, o yüzden bu minvalde herhangi bir sıkıntı olmadan ilerliyor işlerimiz."

"BÖLGEYE ÇOK BÜYÜK KATKIDA BULUNACAK"

Yeni Zigana Tüneli inşaatında da incelemelerde bulunacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Orada da işler iyi gidiyor, hızlandırılması konusunda çalışmalarımız devam edecek. O da ülkemizin en önemli, en büyük projelerinden bir tanesi, o da bölgeye çok büyük katkıda bulunacak. İnşallah kuzey-güney aksındaki önemli bir ulaşım ağı olacak. Bölgede uzun zaman sonra bir lojistik güç olarak da bu yollar, bu ulaşım yatırımları bölgeye büyük hizmetler sağlayacak, bölgenin kalkınmasına da çok katkıları olacak projeler." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "Trabzon'da bir çok tartışmalı proje var. Bunlardan biri terminal, diğeri de Kemerkaya Mahallesine yapılacak olan üçüncü tünel. Meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları bunlara karşı çıkıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusunu ise "Bu konular şehirde de anladığım kararıyla belli bir aşamaya kadar gelmiş, tartışılmış. Bunların hepsini dikkate alıyoruz çünkü Trabzonluların istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı bir daha gözden geçirip en hayırlısı neyse, en doğrusu neyse, dediğim gibi fizibilite, etüt çalışmalarını devam ettirip en faydalı proje ne ise onu uygulayacağız, ondan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konularda bize güvensin arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, inşallah çok daha güzel işler yapacağız burada. Hiç merak etmeyin." karşılığını verdi.

Ziyaretleri sırasında Bakan Karaismailoğlu'na AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer eşlik etti.