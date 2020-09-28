Libya’nın imarı Türk mimarlara emanet

Ticaret Bakanlığı'nın Libya'da iş yapan Türk şirketlerinin yarım kalan projelerini tamamlayabilmeleri için yürüttüğü yoğun görüşme trafiği ve varılan mutabakatlar meyvelerini vermeye başladı. NKY Mimarlık ve Mühendislik, Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu ile bir anlaşmaya imza attı. NKY Mimarlık ve Mühendislik Üst Yöneticisi Birhan Emre Yazıcı, Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu'nun, gelecek süreçte bu yatırımlara 500 milyon dolarlık kaynak aktarmayı planladığını söyledi. Yazıcı, "150 bin metrekareyi geçeceği planlanan tesislerin inşasında NKY'nin katkısının yanı sıra çok önemli oranda Türk ürünlerinin kullanılması planlanıyor" dedi.