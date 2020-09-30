Öğrencilere ücretsiz internet vermeye devam edeceğiz

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerine destek olduklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yaptığımız çalışmalarla ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum" diye konuştu. Salgın sürecinin başlangıcından itibaren artan internet kullanımına dikkat çeken Karaismailoğlu, "İlk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerinki ise yüzde 56 arttı. Güçlü haberleşme altyapımızla operatörlerimiz, tüm trafik artışlarını karşılayarak vatandaşlarımıza kesintisiz iletişim sunmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın artan zorunlu iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler de üretmekteyiz" diye konuştu.Adil Karaismailoğlu, AUS'a yönelik çalışmalarla seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanmayı, enerji verimliliğiyle ülkenin ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra çevreye verilen zararları azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, akıllı otopark projelerinin gelişmesine zemin hazırlayacak bir uygulama geliştirecekleri bilgisni verdi. ANKARA