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: sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ve sıkıntı çeken vatandaşlara, 1000 TL sosyal yardım desteği sunulmaya devam ediyor. 1000 liralık yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Bilindiği üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada 1. Ve 2. Faz ödemeleri sona ermiş, 3. Faz ödemeleri e devlet üzerinden sorgulanmaya başlamıştı. Peki, başvuruları nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:50 ABONE OL
SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

başvuruları nereden ve nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan pandemi yardım parası, toplam 620 binden fazla haneye verilmişti. Daha önce birinci ve ikinci faz ödemeleri tamamlanan yardım parası ile ilgili Bakan Selçuk, üçüncü faz döneminin diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıklamıştı. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı…

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 1000 TL PANDEMİ YARDIM PARASI SORGULAMA

1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşte 1000 TL sosyal yardım parası ile ilgili ayrıntıları…

SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlete giriş yaptıktan sonra, sizden istenilen TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun ve başvuruyu tamamlayın.

SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Başvurunuzu tamamladıktan sonra yine aynı sayfa üzerinden 'başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.

Bu göre;

– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.

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SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
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