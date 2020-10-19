SON DAKİKA: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nereden ve nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan pandemi yardım parası, toplam 620 binden fazla haneye verilmişti. Daha önce birinci ve ikinci faz ödemeleri tamamlanan yardım parası ile ilgili Bakan Selçuk, üçüncü faz döneminin diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıklamıştı. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı…

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 1000 TL PANDEMİ YARDIM PARASI SORGULAMA

1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşte 1000 TL sosyal yardım parası ile ilgili ayrıntıları…