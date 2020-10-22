Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Fonu'nun, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermek amacıyla girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Paylaşımında, "'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam" ifadelerini kullanan Albayrak, fona ilişkin bir de videoya yer verdi. Videoda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen Kalkınma Fonu sayesinde girişimciyi, yatırımcıyı desteklemenin ve yüksek katma değerli teknolojik üretim için maddi zemin hazırlamanın hedeflendiği hatırlatıldı. Bakanlık tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 2018'den itibaren yeniden yapılandırıldığına dikkat çekilen videoda, "Yeni yapılanma sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörlerin ve girişim ekosisteminin gelişmesine destek sağlayacak olan Türkiye Kalkınma Fonu hayata geçti. Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji İnovasyon Fonu olarak iki farklı alana destek vermeyi hedefleyen Kalkınma Fonu yenilikçi yatırımlar için devreye alındı. Bu iki alanda toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu" denildi.