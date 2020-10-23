SON DAKİKA Altın fiyatlarında bugün sürpriz hareketlilik! 23 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatlarında bugün sürpriz hareketlilik! 23 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların beşinci işlem günü ile beraber devam ediyor. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı merak ediliyor. fiyatı bugün yükseliş içerisinde ve 487 TL'den işlem görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde seyrediyor. Peki, 23 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte, 23 Ekim 2020 güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 07:27 Son Güncelleme: 23.10.2020 07:28 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

23 Ekim 2020 güncel ve canlı , piyasaların son işlem işlem gününe de hareketliliği ile başladı. Gram altının fiyatı bugün 487 TL seviyesinden değer görüyor. Kovid-19 nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Son aylarda yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz dönemde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Hâl böyle olunca, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 23 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA Altın fiyatlarında bugün sürpriz hareketlilik! 23 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?
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