SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 28 Ekim canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, piyasaların üçüncü işlem gününde de yakından takip edilecek. Gram altının fiyatı bugün 505 TL'den değer görüyor. Koronavirüs nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.