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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 28 Ekim canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

: 'da bugün hareketlendi! 28 Ekim canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Hafta ortasına gelinirken hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, 'dan güncel ve merak ediliyor. fiyatı bugün 505 TL seviyesinden değer görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş yaşıyor. Peki, 28 Ekim 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 28 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek ...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:54 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:54 ABONE OL
SON DAKİKA... Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketlendi! 28 Ekim bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki hareketlilikleri, piyasaların üçüncü işlem gününde de yakından takip edilecek. Gram altının fiyatı bugün 505 TL'den değer görüyor. Koronavirüs nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA... Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketlendi! 28 Ekim bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.349,60
  • Satış: 3.372,80

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.317,00
  • Satış: 3.368,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA... Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketlendi! 28 Ekim bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 504,96
  • Satış: 505,07

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.635,90
  • Satış: 1.651,20

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA... Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketlendi! 28 Ekim bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 817,50
  • Satış: 825,20

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 3.203,06
  • Satış: 3.266,18

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA... Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketlendi! 28 Ekim bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 455,18
  • Satış: 472,78

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA... Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketlendi! 28 Ekim bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA... Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları hareketlendi! 28 Ekim bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 28 Ekim canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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