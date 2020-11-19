Makine sektörü dijitale taşındı

ABD merkezli uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey & Company'nin araştırmasına göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30'unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye ise imalat sanayisinde ilk yıl için 40 bin sanayiciyi yakından ilgilendiren ve e-b2b görüşmelere de olanak tanıyan "parkurda.com" ile bu yeni trende hızlı uyum sağladı. Türkiye'nin talaşlı imalat sanayisindeki ilk iş ağı platformu parkurda. com üzerinden fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenleri buluşturduğu gibi, imalatçı firmalar birbirlerini yakından tanıyabilecek. Dijital platformlarının ekonomi içindeki payı ve etkinliği her geçen gün artıyor. McKinsey & Company yönetim danışmanlığı şirketinin değerlendirmesine göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30'unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Ticari faaliyetlerin, görüşme ve organizasyonların yüz yüze gerçekleşmesini zorlaştıran Covid-19 pandemisi ise bu taraftaki süreci hızlandırıyor.