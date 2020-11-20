İhracatçı KOBİ’nin AB ürünleri yolda

Kovid 19 salgını döneminde dijitalleşme ve ihracat küçük ve ortaboy işletmelerin (KOBİ) can damarını oluşturmaya devam etti. Artarak devam eden bu eğilim teknoloji girişimleri ile daha çok hızlanıyor. KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin lojistik operasyon süreçlerini dijitalleştiren Yolda girişimi, hizmet alanını yaptığı yeni işbirlikleri ile genişletmeye devam ediyor. Kurulduğu 2020 yılının Nisan ayından bu yana Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde taşımacılık hizmeti sunan Yolda, dünya devi uluslararası lojistik şirketi DSV ile 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yeni bir işbirliğine imza attı.Bu sayede Yolda, DSV'nin dünya çapındaki büyüklüğünü ve güçlü finansal altyapısını arkasına alarak, Türkiye'deki hizmet ağını yurtdışına genişleterek Avrupa'ya da karayolu üzerinden lojistik hizmeti sunmaya başladı. Yapılan işbirliğine ilişkin olarak Yolda Kurucu Ortağı ve CEO'su Volkan Özkan, "Kuruluşumuzdan bu yana geçen kısa sürede Türkiye'de başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelere uçtan uca dijital lojistik hizmeti sunuyoruz. Yurt içi operasyonlarda elde ettiğimiz güven ve tecrübeyi kullanarak tedarik zincirlerinin kısaldığı, ihracatın önem kazandığı günümüzde ihracatçılarımızın Avrupa'ya da açılan güvenilir kapısı olmayı hedefliyoruz" dedi.Yaşanan pandemi sürecinde ihtiyaç haline gelen esnek, parçalı ve anlık lojistik operasyonu için ihracatçıların yurt içinde olduğu gibi Avrupa operasyonlarında da güvenilir iş ortağı olmaya hazır olduklarını kaydeden Özkan, "Bu amaçla DSV ile bir işbirliği yaptık. Türkiye içinde sunduğumuz uçtan uca lojistik hizmetimizi Avrupa'da da yaygınlaştırıyoruz. İş ortağımız DSV'nin güvenilir altyapısını kullanarak, ihracatçılarımız için kolay, güvenilir ve hızlı lojistik deneyimi sunacağız. Türkiye'deki küçük ya da orta büyüklükteki ihracatçılarımız artık Avrupa'da 16 ülkeye Yolda üzerinden ürünlerini ihraç edebilecek" dedi. DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder ise, "Hedefimiz önümüzdeki beş yılda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapmış olduğu ihracatını tüm taşıma kollarını kullanarak, daha avantajlı maliyetler ile artırmak. Bunun yanı sıra müşterilerimizin evraksal süreçlerini de basitleştirerek, tüm e-ticaret mecralarını da desteklekleme kararı almış bulunmaktayız. Yeni yatırımlarımızla sektörün öncü ve itici gücü olacağımıza güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.DSV ile yapılan işbirliği sayesinde KOBİ'ler için ihracat sürecini kolaylaştıran Yolda, ihracatçıların yolda. com üzerinden istedikleri ülkeye anında fiyatlama, gönderimlerini düzenleme, takip etme ve anında raporlama yapmalarını sağlıyor. İhracatçının yükleri depolarından Yolda tarafından alınacak, operasyonel mükemmellik anlayışıyla Avrupa'ya iletilecek.YOLDA, geliştirdiği teknoloji ve veri analitiğini, lojistik altyapı ve tedarik zinciri uzmanlığıyla birleştirerek işletmelerin lojistik operasyonlarını kolaylaştırıyor. Avrupa'da 16 ülkeye lojistik hizmeti sunan Yolda sayesinde işletmeler, tek platform üzerinden birden fazla farklı taşıma talebine anlık cevap alabiliyor. İşletmeler ayrıca kontrol paneli üzerinden taşımalarını takip edebiliyor ve Yolda'nın sunduğu detaylı raporlama hizmetiyle lojistik operasyon performanslarını ölçebiliyorlar. İş makinesinden soğuk zincirde gönderilmesi gereken yüklere kadar lojistik hizmetinin güvenli ve verimli yürütülmesini sağlıyor.