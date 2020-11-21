SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşü sürüyor! 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, Düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika altın fiyatları… Sarı metalin ani düşüş yaşamasıyla beraber binlerce yatırımcı gün içerisindeki bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanana iyi yönlü gelişmeler sonrası bu yatırım aracının yukarı yönlü grafiği tersine dönerken kritik sınırdan giderek uzaklaşan altın fiyatları vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar…
22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 KASIM 2020)
ABD başkanlık seçimleri, koronavirüs aşısı, artan vakalar gibi birçok farklı etken nedeniyle altın fiyatları üzerinde ani iniş ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Korona aşısına karşı çıkan olumlu haberlerin son günlerde artmasıyla beraber altındaki yukarı yönlü hareketlerin yerini inişe bıraktığı gözlemlenirken binlerce yatırımcının gözü bu rakamlara çevrildi…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 411,27
SATIŞ: 427,17
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.033,30
SATIŞ: 3.083,40
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.017,00
SATIŞ: 3.062,00
ALIŞ: 2.911,47
SATIŞ: 2.970,96
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 1.476,90
SATIŞ: 1.512,10
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 738,50
SATIŞ: 758,30
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 453,30
SATIŞ: 453,41
CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.
Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.