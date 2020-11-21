Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşü sürüyor! 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, Düşecek mi yükselecek mi?

| düşüşü sürüyor! 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, Düşecek mi yükselecek mi?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların heyecanla beklediği gelişmeleri vatandaşların gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bir dönem 500 TL’nin üzerinde işlem gören sarı metal geçtiğimiz haftalarda bu rakamın altına düşmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar yatırım aracının iniş ve çıkışlarına göre; yatırımlarını değerlendirmek üzere sarı metalin fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:08 Son Güncelleme: 21.11.2020 14:08 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşü sürüyor! 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, Düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika altın fiyatları… Sarı metalin ani düşüş yaşamasıyla beraber binlerce yatırımcı gün içerisindeki bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanana iyi yönlü gelişmeler sonrası bu yatırım aracının yukarı yönlü grafiği tersine dönerken kritik sınırdan giderek uzaklaşan altın fiyatları vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 KASIM 2020)

ABD başkanlık seçimleri, koronavirüs aşısı, artan vakalar gibi birçok farklı etken nedeniyle altın fiyatları üzerinde ani iniş ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Korona aşısına karşı çıkan olumlu haberlerin son günlerde artmasıyla beraber altındaki yukarı yönlü hareketlerin yerini inişe bıraktığı gözlemlenirken binlerce yatırımcının gözü bu rakamlara çevrildi…

Son dakika altın fiyatları canlı gelişmeler: Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 411,27

SATIŞ: 427,17

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.033,30

SATIŞ: 3.083,40

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.017,00

SATIŞ: 3.062,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.911,47

SATIŞ: 2.970,96

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.476,90

SATIŞ: 1.512,10

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 738,50

SATIŞ: 758,30

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 453,30

SATIŞ: 453,41

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşü sürüyor! 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, Düşecek mi yükselecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA