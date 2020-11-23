Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi geldi! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin gün içerisinde vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Yastık altı yatırımcılardan büyük ölçekli yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlara birçok kişi sarı metalin düşüşü ile beraber detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL İşte altın fiyatları son dakika gelişmelerinin detayları…

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? İŞTE 23 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören altının gram fiyatı şimdilerde ise bu rakamın altındaki seyrini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar sarı metaldeki bu düşüş halinin devam edip etmeyeceğine ilişkin detayları merak ediyor ve altın fiyatları üzerindeki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizin devamından canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz…