Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi geldi! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin gün içerisinde vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Yastık altı yatırımcılardan büyük ölçekli yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlara birçok kişi sarı metalin düşüşü ile beraber detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL İşte altın fiyatları son dakika gelişmelerinin detayları…
Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören altının gram fiyatı şimdilerde ise bu rakamın altındaki seyrini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar sarı metaldeki bu düşüş halinin devam edip etmeyeceğine ilişkin detayları merak ediyor ve altın fiyatları üzerindeki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizin devamından canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 417,49
SATIŞ: 433,63
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.079,30
SATIŞ: 3.132,10
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.080,00
SATIŞ: 3.120,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.963,00
SATIŞ: 3.021,52
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.499,30
SATIŞ: 1.540,50
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ALIŞ: 749,60
SATIŞ: 772,60
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ALIŞ: 458,75
SATIŞ: 458,85
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ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.