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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün 24 Kasım 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşmeye devam edecek mi?

| Bugün bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, düşmeye devam edecek mi?

Binlerce vatandaş gün içerisinde rakamları ile üzerindeki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere bir süre 500 TL’nin üzerinde seyreden sarı metal, ardından ise ani bir düşüş yaşamış ve şimdilerde 460 TL bandında satışı sağlanmaktadır. Bu kapsamda yatırımlarını yönlendirmek üzere binlerce kişi altına dair tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2020 altın fiyatları son dakika canlı rakamlar…

Giriş Tarihi: 24.11.2020 07:36 Son Güncelleme: 24.11.2020 07:36 ABONE OL
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün 24 Kasım 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşmeye devam edecek mi?

Son dakika altın fiyatları; büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde ani iniş ve çıkışları ile dikkat çeken sarı metal, salgına dair olumlu haberlerle yukarı yönlü grafiğini ise tersine çevirdi. Bu noktada "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları 24 Kasım canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları üzerindeki güncel gelişmelerden haberdar olmak isteyen tüm vatandaşlar haberimizin ilerleyen sayfalarından 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram gibi tüm çeşitlerin canlı olarak fiyatlarına erişebilir yatırımlarınızı bu gelişmelere göre yönlendirebilirsiniz…

SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,93

SATIŞ: 436,17

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.097,20

SATIŞ: 3.155,30

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.161,00

SATIŞ: 3.208,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.058,15

SATIŞ: 3.120,46

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.508,50

SATIŞ: 1.552,40

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 754,20

SATIŞ: 778,50

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,25

SATIŞ: 464,33

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün 24 Kasım 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşmeye devam edecek mi?
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