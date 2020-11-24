SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün 24 Kasım 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşmeye devam edecek mi?

Son dakika altın fiyatları; büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde ani iniş ve çıkışları ile dikkat çeken sarı metal, salgına dair olumlu haberlerle yukarı yönlü grafiğini ise tersine çevirdi. Bu noktada "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları 24 Kasım canlı ve güncel rakamlar…
Altın fiyatları üzerindeki güncel gelişmelerden haberdar olmak isteyen tüm vatandaşlar haberimizin ilerleyen sayfalarından 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram gibi tüm çeşitlerin canlı olarak fiyatlarına erişebilir yatırımlarınızı bu gelişmelere göre yönlendirebilirsiniz…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,93
SATIŞ: 436,17
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.097,20
SATIŞ: 3.155,30
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.161,00
SATIŞ: 3.208,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.058,15
SATIŞ: 3.120,46
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.508,50
SATIŞ: 1.552,40
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 754,20
SATIŞ: 778,50
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,25
SATIŞ: 464,33
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.