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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişildi

, "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:47 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırım Ofisi öncülüğünde, 2020 yılı Ekim sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir." diye konuştu.

Fuat Oktay, "İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yüzde 90'ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişildi
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