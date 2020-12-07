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Avrupa’nın zirvesinde

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün verilerine göre; İstanbul Havalimanı 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen toplam 3 bin 483 seferle Avrupa'da en çok uçak seferinin yapıldığı havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'ndan 28 Kasım'da 471, 29 Kasım'da 542, 30 Kasım'da 496, 1 Aralık'ta 423, 2 Aralık'ta 498, 3 Aralık'ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi. Gerçekleşen bu rakamlarla Amsterdam Schiphol, Frankfurt Havalimanı, Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle'ü geride bıraktı.
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
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