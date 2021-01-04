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Ocak ayı ne kadar oldu? ne kadar?

Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte belli oluyor. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira zamları, baz alınarak belirleniyor. Ocak ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan vatandaşlar, zamlı kira bedeli ile sözleşmelerini yenileyecek. Kira artış oranları konut, iş yeri gibi alanları kiraya verenlerin, uygulayacağı en yüksek zam oranını belirliyor. Peki ne kadar oldu? ne kadar?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:12 ABONE OL
Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 TÜİK TEFE TÜFE kira artış zammı oranı ne kadar?

Enflasyon oranlarının ardından ocak ayı kira artış oranı gündeme geldi. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ocak 2021 kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayında uygulanacak zamlar TÜFE oranlarının açıklaması ile belli oldu. Bilindiği üzere kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor. Peki Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 TÜİK TEFE TÜFE kira artış zammı oranı ne kadar?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kira artış oranı merak edildi. Konutlarda ve iş yerlerinde uygulanacak olan bu oranlar Ocak ayı kira artış oranına yansıyacak. Geçen ay kira zammı %12,04 olarak kaydedilirken ocak ayına ilişkin veriler henüz açıklamadı…

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

2020 ARALIK AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %12,04

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 120 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.120 TL

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.

2021 TÜİK TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ZAMMI ORANI NE KADAR?

Ocak ayı kira artış zammı oranı henüz belli olmadı. Güncel veriler gelince haberimizde yer alacaktır.

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Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 TÜİK TEFE TÜFE kira artış zammı oranı ne kadar?
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