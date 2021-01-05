Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayene ücretleri belli oldu

haberi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: belli oldu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ile ilgili yeni tarife uygulanmaya başlandı. Gelen haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulan tarifede ücretler yeniden değerleme oranında artırılarak, dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 11:07 Son Güncelleme: 5.1.2021 11:08 ABONE OL
Son dakika haberi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayene ücretleri belli oldu

Son dakika haberi: Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi. Edinilen bilgiye göre; Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

Araç grubuna göre 2021'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):

Araç Grubu

Eski ücret

Yeni ücret (KDV dahil)

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler

 462,56

503,86

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork

342,2

372,88

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet

174,64

189,98
Son dakika haberleri! İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşmeye devam ediyor!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayene ücretleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA