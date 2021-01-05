Son dakika haberi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayene ücretleri belli oldu

Son dakika haberi: Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi. Edinilen bilgiye göre; Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.