Erdemir’den stratejik yatırım

2021 yılının ilk stratejik yatırımını OYAK yaptı. OYAK'ın iştiraki Erdemir, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip olan Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara aldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Yıldız Holding ve Gözde Girişim'le Kümaş Manyezit'in tamamının satın alınmasına yönelik yapılan anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Yasal onayların alınmasıyla birlikte hisse devri gerçekleşecek. OYAK, bu satın alma hamlesiyle demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerinde dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, "Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyemize katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımış olduk" dedi.Erdem, satın almayla Türkiye'nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Erdem, "Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki fırsatı yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşıdık" dedi.KÜMAŞ, kurulmadan önce Kütahya'daki manyezit madeni Avusturyalı bir şirket tarafından işletiliyordu. Türkiye'den ucuza bu madeni alan yabancı şirketler, daha sonra Türkiye'deki şirketlere ara mamul olarak pahalıya satıyordu. Bu duruma son vermek için 1972'de devlet ve halk işbirliğiyle Kümaş kuruldu. Kümaş, 1995'te özelleştirme kapsamında Zeytinoğlu Holding'e satıldı. 2009'da TMSF'ye geçen Kümaş, 2012'de Yıldız Holding iştirakleri arasına katıldı. Kümaş'ın dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine sahip maden ocakları bulunuyor.