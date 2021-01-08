Altın üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretiminin Kovid-19 salgınına rağmen 2020 sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, "Böylece ekonomimize 2.4 milyar dolarlık bir katkı sağladık" dedi. Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulünde konuşan Dönmez, Türkiye'de yerli ve yabancı toplam 18 altın madeninin üretime devam ettiğini söyledi. Dönmez, "20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor" diye konuştu. Altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade eden Dönmez, sektörde 13 bin 200 kişinin doğrudan istihdam edildiğini, sektörün, yaklaşık 50 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu bildirdi.