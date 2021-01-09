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Altın fiyatlarından gelişmeleri: Düşüşe geçti! 9 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatlarında gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgın sürecinde bir dönem çok ciddi zirvelere ulaşan sarı metalin ardından gelen olumlu yöndeki aşı haberleriyle düşüşe geçtiği bilinirken bugün sabah saatlerinde piyasadan gelen bilgiler doğrultusunda gram fiyatının 438 TL’ye kadar düştüğü gözlemlendi. Peki, 9 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 07:52 ABONE OL
Altın fiyatlarından son dakika gelişmeleri: Düşüşe geçti! 9 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar… 9 Ocak bugün piyasalardan gelen verilere göre; gram altının 438 TL'ye kadar düşüş yaşadığı gözlemlenirken altının çeyrek fiyatı ise 712 TL olarak kaydedildi. Fiyatlardaki ani düşüş ve yükseliş hareketleri özellikle sarı metal yatırımcılarının gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Peki, 9 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları canlı rakamlar…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren binlerce vatandaşın gün içerisinde takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından etkilenerek zirve rakamları gören altının şimdilerde ise düşüş seyrini sürdürdüğü gözlemlenirken uzmanlar bu durumun gelen olumlu yöndeki aşı haberlerinden kaynaklandığını ifade ediyor…

ATA ALTIN

  • Alış: 2.940,60
  • Satış: 2.964,20

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.968,00
  • Satış: 3.013,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 440,73
  • Satış: 440,79

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.432,00
  • Satış: 1.452,40

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 716,00
  • Satış: 726,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.858,28
  • Satış: 2.916,26

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 398,73
  • Satış: 414,15

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarından son dakika gelişmeleri: Düşüşe geçti! 9 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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