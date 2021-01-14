SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ocak bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki kademeli düşüş, Kasım ayından beri devam ediyor. Bir dönem 500 lirayı gören gram altının fiyatı şu sıralar 437 lira civarında seyrediyor. Peki 14 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

14 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 14 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.