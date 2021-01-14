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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ocak bugün ne kadar, kaç para?

! Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek 14 Ocak bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Salgın sürecinden doğrudan etkilenen altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçmişti. Aşıların pek çok ülkede uygulanmaya başlaması ile birlikte ise altın fiyatları sert bir düşüş yaşıyor. Kapalıçarşı’dan sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı, 437 lira civarından işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:28 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ocak bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki kademeli düşüş, Kasım ayından beri devam ediyor. Bir dönem 500 lirayı gören gram altının fiyatı şu sıralar 437 lira civarında seyrediyor. Peki 14 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

14 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 14 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.923,00
  • Satış: 2.955,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.906,00
  • Satış: 2.950,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 437,00
  • Satış: 437,11

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.428,00
  • Satış: 1.448,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 714,00
  • Satış: 724,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.803,81
  • Satış: 2.859,29

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 396,31
  • Satış: 425,64

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 14 Ocak bugün ne kadar, kaç para?
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