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HABER: fiyatları düşüşe geçti! 16 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

fiyatları haberleri piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da yakından takip ediliyor. Haftanın altıncı gününde canlı rakamlar merak edilirken altın fiyatı alış ve satış değerlerine göre değişiklik gösteriyor. Bugün alış fiyatı 437 liradan işlem görürken çeyrek fiyatı ise 714 liradan işlem görüyor. Değerli bir yatırım aracı olan altın düşüşe geçerken ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki 16 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 16.1.2021 07:07 Son Güncelleme: 16.1.2021 07:08 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları düşüşe geçti! 16 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sebebiyle en güvenilir yatırım aracı olarak sarı metal tercih ediliyor. Kapalıçarşı'da altının düşüş ivmesine geçmesi de piyasaları hareketlendirmiş oldu. Uzmanlar, sarı metaldeki aşağı yönlü hareketin tüm dünyada başlayan aşılama çalışmaları olarak gösterirken, gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar da araştırılıyor. Peki 16 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar hafta sonu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik çizeceği araştırılırken bugün gram altının fiyatı 437 lira, 22 ayar bilezik 396 lira civarında işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 400,36

SATIŞ: 429,85

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.931,00

SATIŞ: 2.975,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.953,00

SATIŞ: 2.990,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.828,65

SATIŞ: 2.888,00

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.442,00

SATIŞ: 1.442,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 721,00

SATIŞ: 732,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,73

SATIŞ: 443,84

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları düşüşe geçti! 16 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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