SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları düşüşe geçti! 16 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sebebiyle en güvenilir yatırım aracı olarak sarı metal tercih ediliyor. Kapalıçarşı'da altının düşüş ivmesine geçmesi de piyasaları hareketlendirmiş oldu. Uzmanlar, sarı metaldeki aşağı yönlü hareketin tüm dünyada başlayan aşılama çalışmaları olarak gösterirken, gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar da araştırılıyor. Peki 16 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar hafta sonu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik çizeceği araştırılırken bugün gram altının fiyatı 437 lira, 22 ayar bilezik 396 lira civarında işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel altın fiyatları…