KOBİ’lerin yüzde 70’i sigortasız

Türkiye'de işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan ve ekonominin lokomotif gücü olan KOBİ'lerin yalnızca yüzde 30'u faaliyetlerini sigorta ile güvence altına alıyor. Mevcut verilerle ilgili açıklamada bulunan Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, Türkiye'de 2 milyona yakın KOBİ'nin faaliyet gösterdiğini, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya'nın KOBİ'lerin sigortalanma yüzdeleri özelinde öne çıkan iller olduğunu, diğer işehirlerde sigortalanma oranının daha düşük seyrettiğini ifade etti. KOBİ'lerin sigortalanmayı bir masraf kalemi değil ihtiyaç olarak görmeleri gerektiğini belirten Demir, sağladıkları yüzde 75'e yakın orandaki istihdamla ve ülke ekonomisindeki ağırlıklarıyla KOBİ'lerin; yangın, sel, dahili su, yer kayması, enkaz kaldırma, iş durması, 3. şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, mali sorumluluk gibi birçok teminattan yararlanabileceklerini hatırlattı. KOBİ sigortasının iş sürekliliğini garanti ettiğine ve bu durumun şirketler adına gerçek bir rekabet avantajı sağladığına da değinen Demir, "KOBİ'ler, yapılarına uygun poliçeleri araştırarak maddi varlıklarını ve itibarlarını kolayca koruma altına alabilirler" dedi.