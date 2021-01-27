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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları 27 Ocak bugün ne kadar?

hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları 27 Ocak bugün ne kadar?

’dan güncel ve canlı ile ilgili gelen haberleri yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde rekor rakamları gören altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte, düşüşe geçmişti. Yeni yılda da düşüş eğilimi göstermeye devam eden altın fiyatları ile ilgili gelişmeler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ocak bugün, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 27.1.2021 13:57 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları 27 Ocak bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılda altın fiyatları düşüş eğilimi içerisinde bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise canlı ve güncel fiyatlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 27 Ocak 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 394,58

SATIŞ: 423,83

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.896,00

SATIŞ: 2.939,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.422,00

SATIŞ: 1.441,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.910,00

SATIŞ: 2.945,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.792,79

SATIŞ: 2.848,54

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 711,00

SATIŞ: 721,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 437,00

SATIŞ: 437,08

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları 27 Ocak bugün ne kadar?
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