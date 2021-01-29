Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği her aybaşında binlerce vatandaşın gündemine gelen konular arasında yerini alıyor. Ocak ayının son günlerine gelinmesiyle beraber bu ödenekten faydalanmakta olan binlerce kişi ödemelerin yapılacağı tarih için bekleyişe geçti. Bu kapsamda gözler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, hangi tarihlerde yatıyor? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Pandemi sürecinde işçi ve işveren haklarının korunmasına yönelik birçok farklı ödenek sağlanırken bunlardan biri de KÇÖ olmuştu. Ay başında Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanan vatandaşların hesaplarına geçen ücretler koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara ciddi bir maddi destek sağlıyor…