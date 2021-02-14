Mahalle dönüştü suçlar yarıya indi

Türkiye'nineskimiş binalarını yenilemek, özellikle de depreme dayanıklı hale getirmek için geliştirdiği kentsel dönüşüm modeli başka alanlarda beklenmeyen son derece önemli bir sonuçlar verdi. Kentsel dönüşüme uğrayan bölgelerde suç oranlarının yüzde 50 düştü. Müstakil evlerden apartmanlara taşınmak, toplu yaşam rehabilitasyon etkisi yarattı. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na katılan uzmanlar, Türkiye'nin eski ve dayanıksız binalarını dönüştürmek için kullandığı kentsel dönüşümle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. TOKİ ve büyükşehir belediyesinin ortak şirketi olan TOBAŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk, saha deneyimleri ve emniyet verilerine dayanarak kentsel dönüşümün toplumsal yaşamdaki etkilerini milletvekillerine anlattı.Ertürk, emniyetin kayıtlarıyla ispat edilmiş bir gerçek bulunduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde suç oranları en az yüzde 50 düşüyor. Bu bataklığı kurutmak gibi bir şey" dedi. Suç oranlarının neden düştüğüne ilişkin bir çalışma ve analiz yaptıklarını belirten Ertürk, sonuçları milletvekilleri şöyle paylaştı: "Müstakil evlerden kat mülkiyetine geçilince bu bir tür rehabilitasyon oluyor. Önceden adam ayakkabısını kapının önünde çıkarıyor, çöpünü istediği saatte atıyor. Bunları kınayacak kimse yok. Ama bir toplum içerisinde yaşamanın getirdiği kuralları orada öğreniyor."ERTÜRK, kentsel dönüşüm alanlarına parklar, yüzme havuzları, lokaller, gençlik, yaşlı merkezleri yapıldığını, insanların hayat kalitelerinin arttığını ifade ederek, bunun da suçun önlenmesinde etkili olduğunu belirtti. Ertürk, "Dizine kadar çamura batarak okula giden çocukları düşünün... Şimdi gayet güzel okullarımızı yaptık, parklar var, geliyorlar çocuk bahçelerinde oynuyorlar, havuza gidiyorlar. Hayat kalitesi de insan kalitemiz de çevre kalitemiz de yükseliyor. Bunun getirdiği bir değer oluşuyor" diye konuştu.