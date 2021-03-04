Adıyaman’da turizm sektörünün canlandırılması planlanıyor

Adıyaman Valiliği tarafından AB finansmanı ile hayata geçirilen "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması" projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ve AB (Avrupa Birliği) Proje ekibinden Takım Lideri Jale Velibeyoğlu ile Kilit Uzman Önder Cırık da yer aldı.

İlimizdeki turizm potansiyelini artırmak ve Adıyaman'ın tanınırlığını en üst seviyeye çıkarmak adına yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı toplantıda, özellikle Nemrut Dağı Milli Parkı gibi dünyaca tanınan ancak, Adıyaman ili turizm gelirlerine yeterince katkı sağlamayan kültür mirasları ile ilgili neler yapılabileceği konuşuldu.

Projeyle ilgili konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Günaydın, proje kapsamında Nemrut merkezli turistik destinasyonlarda fiziki altyapı iyileştirme çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin yapılacağını belirterek, "Adıyaman'daki turizm endüstrisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla proje kapsamında ayrıca ulusal ve uluslararası tanıtım etkinlikleri ile turizm işletmecileri ve diğer tüm paydaşların kurumsallaşma ve devamlılıklarını sağlamaya yönelik çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ve seyahat acentaları, tur operatörleri, otel yönetimleri ve ilgili kamu kuruluşları gibi tüm taraflara yönelik gerçekleştirilen bu faaliyetler sayesinde bölgede hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Projeyle yapılacak çalışmalar sonucunda Adıyaman'da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanarak turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanıyor." şeklinde konuştu.

İKA İl Koordinatörü Yıldız ise, projenin birinci etabında Kommagene Odak Binası ve 9 tarihi ören yerinde çevre düzenleme ve inşaat çalışmalarına başlandığını belirterek, projenin ikinci etabında ise, Adıyaman'ın turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi ve turizmin 4 mevsime yayılması amacıyla destinasyon planlaması, saha analizleri, araştırmalar, yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve promosyon faaliyetleri ile turizm paydaşlarına yönelik eğitimler ve fuar katılımları planlandığının altını çizdi.

Rektör Turgut da toplantının oldukça verimli geçtiğini ve Üniversite olarak Adıyaman'ın menfaatleri doğrultusunda her türlü proje içerisinde memnuniyetle yer alabileceklerini belirterek, "Gerçekleştirilen ziyaret münasebetiyle Avrupa Birliği Proje ekibi ile tanıştık ve ilimiz turizm ve ekonomisini yakından ilgilendiren bu proje ile ilgili fikir sahibi olduk. Bilindiği üzere Nemrut Dağı Milli Parkı dünyaca tanınmış olmasına rağmen, Adıyaman ili turizm gelirlerine yeterince katkı sağlayamıyor. Adıyaman ilinin turizm potansiyelinden maksimum derecede yararlanabilmesi için geliştirilen proje ile birlikte ildeki konaklama süresinin artırılması ve Adıyaman'a yeni turizm destinasyonlarının kazandırılması amaçlanıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak Adıyaman'ın menfaatine olan tüm projelerde memnuniyetle yer almaya hazırız, bu projenin hayata geçirilmesi ve uygulanması noktasında emek veren, katkıda bulunan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum." dedi.