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SON DAKİKA || Gram ve çeyrek yükseliyor! 6 Mart bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda, anlık ve canlı son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan fiyatı bugün yükselişe geçti ve 411 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş trendi içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 6 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 6.3.2021 12:54 Son Güncelleme: 6.3.2021 12:56 ABONE OL
SON DAKİKA || Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliyor! 6 Mart bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yakından izleniyor. Bir süredir dalgalanma yaşayan fiyatı, bugün yükselişe geçerek 411 TL'den değer görüyor. Koronavirüs nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve canlı rakamları 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 6 MART 2021

6 Mart 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.755,00
  • Satış: 2.840,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.721,00
  • Satış: 2.762,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,19
  • Satış: 411,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.344,00
  • Satış: 1.371,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 672,00
  • Satış: 685,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.628,40
  • Satış: 2.682,25

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,15
  • Satış: 401,58

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA || Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliyor! 6 Mart bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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