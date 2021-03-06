SON DAKİKA || Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliyor! 6 Mart bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yakından izleniyor. Bir süredir dalgalanma yaşayan Gram altın fiyatı, bugün yükselişe geçerek 411 TL'den değer görüyor. Koronavirüs nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve canlı rakamları 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 6 MART 2021

6 Mart 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.755,00

Satış: 2.840,00

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