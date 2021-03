Siber sigorta 3 yılda üç katına çıkacak

Siber güvenlik hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Bu önemde gözle göremediğimiz küçüklükte bir virüsün de etkisi büyük. Üç milyon virüsü birbirine yapıştırsak ancak 1 pirinç tanesi büyüklüğüne ulaşıyor. Ama 8 milyarı eve hapsetmeye yetti. Artık dünya nüfusunun yüzde 60'ı aktif internet kullanıcısı. Küresel düzeyde internete bağlı cihaz sayısının 2021'de 35 milyara ulaşması, 2025 itibarı ile 70 milyarı geçmesi bekleniyor.Cihaz sayısındaki artış siber sigortanın öne çıkmasını sağlıyor. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Türkiye'de bu ürünlerin emekleme aşamasında olduğunu belirterek, "Dünyada 8 milyar dolar civarında prim hacmi var. Bunun önümüzdeki 3-4 sene içerisinde 3 katına çıkması bekleniyor. Bizim ülkemizde çok net rakamlar bulunmuyor. Kendi içimizde konuştuğumuzda şöyle tahminlerde bulunduk. Kurumsal müşteriler için toplam 90 milyonluk bir pazar. KOBİ'lerde ise çok düşük. Yaklaşık 2.5 milyonluk bir pazar tahmin ettik. Bireyselde de 20 milyonluk bir büyüklük var" dedi.Allianz Risk Barometresi'nde bu yıl en büyük risk, iş kesintisi olurken, salgın ikinci, siber olaylar ise üçüncü sırada yer aldı. Kovid-19'la iş kesintisi ankette yüzde 41 ile en büyük iş riski oldu. Salgın ise yüzde 40 ile ikinci sırada ve siber olaylar ise yine yüzde 40 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu tabloya uygun ürünler üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Gürkan, "İşin sürekliliğini sigortalamak şu anda Avrupa'da da tartışılan bir konu. Sigortanın mantığında bunlar büyük rakamlar. Sigorta şirketlerinin tüm bu riski sigortalaması mümkün değil. Bu ekonomiyi sigortalamak gibi bir şey oluyor. Avrupa'da konuşulan şeyler sigorta şirketleri ile devletler bir araya gelip ne yapabilirler belki bir takım fonlar oluşturulabilir. Çünkü bunlar da her sene gerçekleşen riskler değiller. Belki bizim DASK'a benzer model olur" şeklinde konuştu. Yüzde 100 çözümün olmasının çok kolay olmadığının da altını çizen Gürkan, "Bütün dünya bu sıkıntıyı yaşadığı için sigorta şirketlerinin bu kadar büyük bir riski yönetebilmesi, rakamsal olarak mümkün değil. Bir havuz yönetiliyor ve herkes bu riski yaşadığı zaman o katastrofik bir noktaya geliyor. Dolayısıyla gelişmiş pazarlar ile de konuşuluyor ama bir noktaya varılmadı" dedi.Allianz'ın Türkiye'de 100 yıldır bulunan bir marka olarak çok önemli bir Pazar olarak gördüğünü belirten "Son yıllarda yaptığımız yatırım 1 milyardan fazla. 1 milyarlık yatırım bunun en güzel göstergesidir. CFO'muz bir toplantısında 'Biz 100 yıldır Türkiye'deyiz. Buraya biz geçici gelmedik her zaman burada olacağız' dedi. Allianz yönetim kurulunda da ilgi ve alakayı görüyoruz. Allianz grubu içerisinde Türkiye çok sevilen bir ülke her anlamda. Allianz buraya daha fazla yatırım yapmaya açık. Biz her zaman iş birliğine yatırım fırsatına pozitif bakıyoruz. Biz her zaman satın alma fırsatlarıyla ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.2021 yılının da biraz inişli çıkışlı geçeceğini öngördüklerini belirten Gürkan, "Ama ben biraz daha iyimser taraftayım. 2020'de sigortanın rolünü çok iyi oynadığını hepimiz çok net gözlemledik. Hem bireyler hem kurumlar her anlamda sürdürülebilirliğe çok önemli katkılarda bulundu. Bizim büyüme oranımız, hayat dışında toplam yüzde 17.5 oldu ve sektör sıralamasında ikinci sıradayız. Trafik branşında dikkatliydik. Oradaki büyüme oranımız yüzde 11.3. Tabi burada pandemi şartları nedeniyle sektör de orada reel bir büyüme kaydedemedi" diye konuştu. Hayat sigortasında kredi pazarının artmasının ciddi bir büyümeye sebep olduğunu belirten Gürkan, "Yüzde 41.7'lik bir büyüme gerçekleşti. Burada hayat sigortasında yüzde 11.1'lik pazar payı ile üçüncü sıradaydık. BES'de de yüzde 36.1'lik büyüme. Bu sene de başarılı bir yıl olduğunu düşünüyorum" dedi.Insurtech'lerle işbirliği konusuna önem verdiklerini söyleyen Tolga Gürkan, "Sigorta sektörü açısından baktığımızda insurtech işbirliği açısından çok temel iki tane bariyer var. Bir tanesi bunun üzerine çalışan girişimciler sigorta sektörünü bilmiyor. Dolayısıyla üretebilecekleri fikirler sınırlı kalıyor. İkincisi de sigorta sektörünün IT altyapısı buna çok müsait değil. Kapalı bir sistem. Entegrasyonlar hep birebir yapılıyor. Bu çok maliyetli ve çok zaman alan bir şey. Biz de mentorluk verdik. Bariyerleri kaldırmak için mentorlukla ilgili çok ciddi geribildirim aldık. Arada bir kişi var artık. Çevirmen diyelim. O iki tarafı çok güzel bir şekilde buluşturuyor" dedi.