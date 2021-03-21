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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sterlin ve Pound ne kadar oldu? 22 Mart Pound Sterlin kuru canlı alış satış fiyatı son durum!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 00:30

Son dakika: ve Pound ne kadar oldu? 22 Mart Pound son durum!

Son dakika: Sterlin ve Pound ne kadar oldu? 22 Mart Pound Sterlin kuru canlı alış satış fiyatı son durum!

ve Pound 22 Mart bugün ne kadar? Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile birlikte Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşanıyor. Bu noktada para birimi olan Sterlin kuru son rakamları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sterlin kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini takip eden ve yatırımlarını buna göre şekillendirecek olanlar bu noktada Sterlin ve Pound ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 22 Mart bugün Sterlin Pound güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

Sterlin Pound fiyatları yatırımcıları ve meraklıları tarafından gün içerisinde düzenli olarak takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılması ve piyasalarda yaşanan hareketlilik Pound Sterlin ne kadar oldu sorusunu da beraberinde getirdi. Öyle ki, Sterlin kuru üzerinde alım satım yapmayı düşünenler, 1 Sterlin, 1 Pound ne kadar, kaç tl sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Mart bugün Sterlin Pound güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

STERLİN (POUND) NE KADAR, KAÇ TL?

İşte sterlin kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…

STERLİN POUND NE KADAR OLDU?

Bloomberg'e göre, 00.28 itibari ile 1 Sterlin, 11,5109 TL'den işlem görüyor.

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Son dakika: Sterlin ve Pound ne kadar oldu? 22 Mart Pound Sterlin kuru canlı alış satış fiyatı son durum!
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