Son dakika: Sterlin ve Pound ne kadar oldu? 22 Mart Pound Sterlin kuru canlı alış satış fiyatı son durum!

Sterlin Pound fiyatları yatırımcıları ve meraklıları tarafından gün içerisinde düzenli olarak takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılması ve piyasalarda yaşanan hareketlilik Pound Sterlin ne kadar oldu sorusunu da beraberinde getirdi. Öyle ki, Sterlin kuru üzerinde alım satım yapmayı düşünenler, 1 Sterlin, 1 Pound ne kadar, kaç tl sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Mart bugün Sterlin Pound güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

STERLİN (POUND) NE KADAR, KAÇ TL?

İşte sterlin kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…