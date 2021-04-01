Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek? Nisan Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu hafta duyurulan, Matriks halka arz sürecinde talep toplama günleri sona erdi. Finansal teknoloji şirketi sıfatı ile faaliyet gösteren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi, halka arz için önemli duyurular yayımladı. Matriks halka arz için başvuruda bulunmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından sözkonusu başvuru onaylanmıştı. Bu işlem sonrası yatırımcılar, "Matriks halka arz başladı mı, Matriks AŞ borsa kodu ve hisse fiyatları nedir" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, finansal alanda öne çıkan başlıklara arasında bulunan bu konu hakkında detaylar ve Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı...

1 Nisan itibariyle Matriks halka arz sürecinde takep toplama işlemleri tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Matriks halka arz için SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Bu hafta Matriks halka arz talebini işleme alan Sermaya Piyasası Kurulu başvuruyu onayladı ve talep toplama süreci başladı. Borsa İstanbul'un haftanın üçüncü işlem gününde işlemlere başlamasıyla birlikte, "Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Matriks borsa hisse kodu nedir ve borsada ne zaman işlem görecek?" soruları, yatırımcılar için merak konusu oldu. Şirket ve SPK tarafından kamuoyu ile paylaşılanson bilgilere göre Matriks halka arz işlemleri başladı mı, talep ne zaman toplanacak ve hisse fiyatları kaç TL olacak?

MATRİKS AŞ BORSA KODU VE HİSSE FİYATLARI NE KADAR? MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI?

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.