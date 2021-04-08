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Giriş Tarihi: 8.4.2021 07:56

2021 Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 8 Nisan zammı ne kadar, kaç TL oldu?

2021 Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 8 Nisan Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Bir süre önce resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmiş ancak bu düzenleme sigara fiyatlarına yansımadı. Son günlerde sosyal medya üzerinden iddiaları tütün ürünü tüketen ya da satışını yapan işletme sahipleri tarafından araştırılıyor. Bu nedenle de “Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 ne kadar, kaç TL?” gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar sigara zammı ilgili resmi bir açıklama gelmemesine karşın konuyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Aşağıda, 2021 Güncel sigara fiyatları ve zam mı geldi? sorusunun yanıtı yer alıyor.

Sigara fiyatları ile ilgili gelişmeler ve sigara zammı iddialarının aslı hakkında bilgiler milyonlar tarafından araştırılıyor. Mart ayından bu yana sosyal medyada yer alan iddialara göre bazı markalara zam geleceği iddia edildi. Bu noktada da "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI İLE SİGARA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Henüz herhangi bir şirket tarafından açıklama gelmezken Nisan ayında sigara zammı geleceği iddiaları konuyla ilgili araştırmaları da arttırdı. İşte güncel fiyatlar…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

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2021 Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 8 Nisan Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?
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