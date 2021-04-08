2021 Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 8 Nisan Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili gelişmeler ve sigara zammı iddialarının aslı hakkında bilgiler milyonlar tarafından araştırılıyor. Mart ayından bu yana sosyal medyada yer alan iddialara göre bazı markalara zam geleceği iddia edildi. Bu noktada da "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI İLE SİGARA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Henüz herhangi bir şirket tarafından açıklama gelmezken Nisan ayında sigara zammı geleceği iddiaları konuyla ilgili araştırmaları da arttırdı. İşte güncel fiyatlar…