Kuyumcular için yeni dönem resmen başladı! Uyulacak kurallar sıralandı





Kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar da şöyle sıralandı:



a) Kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramaz ve bu ürünlerin satışını yapamaz.

b) Her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verir.

c) Ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranır, yanıltıcı bilgi veremez.

ç) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

d) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemez.

Kuyum ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticaret yapılamayacak ve kuyum niteliği taşımayan ürünler iş yerinde bulundurulamayacak.

Tebliğe göre, tüm kuyum işletmelerinin 31 Aralık'a kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor.