Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen Dünya'nın en kalitesi sarımsağı artık Avrupa Birliği tarafından da tescillendi. Bakan Pakdemirli Twitter hesabından tebrik etti.

Dünya'nın en kaliteli sarımsağı olan Taşköprü Sarımsağı artık Avrupa Birliği tarafından da tescillendi. Aralık ayında askıya çıkan ve 3 aylık bekleme süresinden sonra Avrupa Birliği de(AB) tescilleme yaptı.

2009 yılında yine Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan çalışma sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmesinden sonra şimdi de Avrupa Birliği tarafından da tescillendiğini belirten Belediye Başkanı Abdullah Çatal" Yaptığımız girişimler sonucu beyaz altın olarak adlandırılan sarımsağımızın, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret almasına çok sevindik. Üreticilere ve ilçeye hayırlı olsun. İlçemizde 4 Bin üreticimiz yıllık ortalama 20 bin ton sarımsak üretimi yapıyor. 2020 yılında ise 20 Bin dönüm alanda 25 Bin tona yakın sarımsak elde edildi."

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI EN ÇOK TAKLİT EDİLEN ÜRÜN

Taşköprü sarımsağının pek çok market ve manavda taklit edildiğini belirten Belediye Başkanı Çatal" Maalesef Taşköprü Sarımsağı kalitesi ve tercih sebebi nedeniyle marketlerde veya diğer satış noktalarında satılan sarımsakların üzerine "Taşköprü Sarımsağı" yazılarak en çok taklit edilen ürün. AB tescil belgesi ile artık bu mücadelede elimiz daha güçlü. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımızın AB nezdinde de hak ettiği konuma gelmesinden ilçem ve hemşehrilerim adına memnuniyet duyuyorum."

SARIMSAK TSTS SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLECEK

Belediye Başkanı Çatal" Sarımsağımızın taklit edilmesini önlemek için Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediyemizin ortak girişimleri sonucu Taşköprü Sarımsak Takip Sistem (TSTS) birimi açıldı. Yeni sezonda Taşköprü Sarımsağı eken üreticiler dikecekler tohuma örnek getirerek sisteme kayıt olacaklar dikilen tarlayı göstererek (Ada Parsel) numarasıyla daha sonra dikimden hastada kadar ilçe tarım müdürlüğü ekipleri takip edecek ve hasat sırasında üreticiye Taşköprü Sarımsağı belgesi verilecek ilçede kurulan pazarlarda bu belge sayesinde satış yapılabilecek. Daha sonra tüccarlar sarımsak satıldığı zaman ilçe tarım müdürlüğüne giderek hem satan hemde alıcı ile birlikte ne kadar aldıysa kilosunu hesaplayıp barkod verilecek o barkodu diğer illerde satarken barkodu okutarak o tohum kimin ve Taşköprü Sarımsağı olduğunu dair telefonlardan belgeyle görebilecekler."

DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUZ

Sarımsak saklama depolarının yapılması gerektiğini belirten Başkan Çatal" Bizim sarımsağımızın özelliklerinden biri de 12 ay raf ömrünün olmasıdır. Eğer soğuk hava depolarımız olduğu zaman en kötü şartlarda 20 ton sarımsağı saklama imkanı olursa, üretim artacaktır. Soğuk hava depolarımız da üretilen sarımsakları çok rahat saklayacağız. İlçemizde ülkemizin sarımsak ihtiyacının o zaman yüzde 75lerini nı karşılayacağız. Bu soğuk hava depoların kurulmasında devletimizden destek bekliyoruz. Devletten bu destek gelirse köylümüz halkımız daha çok sarımsak üretecek. Soğuk hava depolarında saklanan ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatı söz konusu olacak. Dünya'da üretilen sarımsaklar arasında Kanser Önleyici Ve Risk Azaltıcı Kimyasal Bir Madde Olan Selenyum Element oranının en çok bulunduğu sarımsak Taşköprü Sarımsağıdır.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞININ EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KOKUSUDUR

Başkan Çatal" Maalesef Türkiye de özellikle Çin sarımsağını Taşköprü sarımsağı diye ucuza satıyorlar. Halk da bilmeden bunu alıyor. Çin sarımsağı iri dişlidir, çok kolay ayıklanır, ama kokusu yok denecek kadar azdır, bir başı Taşköprü'nün bir dişi etmez. Çin sarımsağı bağından bir tane alınca hepsi dağılırken, Taşköprü sarımsağı kesinlikle dağılmaz. Ayrıca sarımsağımızın en büyük özelliği kokusudur, keskin bir kokusu vardır. Devletimizden Taş köprü sarımsağına ve üreticilerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Dünya artık organik ürünlere döndü. Dünyanın en organik sarımsağı Taşköprü sarımsağıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakan hesabından, "Taşköprü'nün dünyaca ünlü 'beyaz altın'ı Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.