Türk Nippon’dan ailelere TSS güvencesi

TÜRK Nippon Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında sunduğu hizmetleri, iş birlikleri ile geliştirerek sürdürüyor. Türk Nippon Sigorta, PTT Sigorta ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışan yakınlarına tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sağlayacak. Kurum çalışan yakınları, (anne, baba, eş, çocuk, kardeş) Türk Nippon Sigorta'nın TSS alanında vermiş olduğu ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek, sağlıklarını güvence altına alabilecekler. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zorlu pandemi süreci ile sağlığımızın en önemli değerimiz olduğunu anladık. Bu kapsamda önemli bir adım atarak salgın hastalıkların teminat kapsamında olmamasına rağmen TSS poliçelerimize COVID- 19'u dahil ettik. Uzun süredir iş ortağı olduğumuz PTT Sigorta ile bu kapsamda önemli bir iş birliğine imza attık. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışan yakınlarına TSS güvencesi sağlayacağız, sağlıkları hakkında endişelerini giderebilecekleri ayrıcalıklı hizmetlerimizden faydalanabilecekler" ifadelerini kullandı.