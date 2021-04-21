Turizmciler mayısta aşılanmış olacak

TürkiyeSeyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Turizm Forumu'nu dün başlattı. İki gün sürecek olan forum kapsamında havacılık, konaklama, seyahat acenteleri olmak üzere sektörün tüm paydaşları ve önde gelen temsilcileri iki gün boyunca turizmi masaya yatırıyor. Bu yıl çevrimiçi olarak 'Yeniden doğuş' başlığıyla düzenlenen forumun açılışında konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Uluslararası Turizm Forumu ile sektörün önünü görebilmesine olanak sağlayacak bir vizyon oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Toplum bağışıklığının hızlıca elde edebilmesi için yerli aşının bir an önce devreye girmesi gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, "İnanıyorum ki yerli aşımıza en kısa zamanda kavuşarak hem toplum sağlığı hem de ekonomimiz açısından geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimiz bir yol haritasına ulaşacağız" dedi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da, sektörün kayıplarını en az düzeyde tutmak adına bazı destek paketlerini devreye koyduklarını belirterek, "Bir taraftan da turizm sektöründe çalışanlara karşı yürüttüğümüz aşılama kampanyası, Turizm Geliştirme Ajansımızın koordinasyonunda başlatıldı. Mayıs ayı bitmeden inşallah sektörümüzde başvuru yapan bütün çalışanların aşılarını tamamlayacağız" diye konuştu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya ve Türkiye arasında yazın ciddi bir trafik görüleceğini belirterek, "Almanlar Türkiye'ye hijyen ve alınan önlemlerde güveniyor. O nedenle yazın Türkiye'yi tercih edeceklerdir" dedi.TICARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, pandemi döneminde dünyada 5.4 trilyon dolarlık bir tasarrufun oluştuğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm potansiyeli çok yüksek. Biz eğer bu dönemi iyi atlatabilirsek bu birikmiş bir talep karşımıza çıkacak. Dünyada 20 trilyon doların üzerinde kaynak ve likidite aktarıldı piyasaya. Bu likidite turizm ya da ticaret yoluyla bir şekilde Türkiye'ye de gelecek" şeklinde konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hizmet ihracatında Türkiye'nin gücünü gösterme zamanının geldiğini belirterek, turizmin öncülüğünde hizmet ihracatımızın yeni rekorlara imza atacağına inandıklarını kaydetti. DEİK Başkanı Nail Olpak ise turizm sektörünün sağladığı döviz girdisine dikkati çekti.