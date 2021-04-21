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Giriş Tarihi: 21.4.2021

‘Karbon Negatif’ liginde

Vakıfbank ‘Karbon Negatif’ liginde
VAKIFBANK, daha yaşanabilir bir gelecek için iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 2019'da tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek önemli bir adım atan Vakıfbank, 2020'de de aynı yüksek performansı sergiledi ve iki yıl üst üste Karbon Negatif kuruluş oldu. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, şöyle konuştu: "Vakıfbank olarak bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir anlayış içerisinde yürütüyoruz. 2014'ten bu yana Karbon Saydamlık Projesi Raporu (CDP) yayınlıyor ve BIST Sürdürülebilirlik endeksinde, 2014'te kurulduğu ilk günden beri yer alıyoruz. Kapsamlı ve hassas enerji ve emisyon yönetimimiz sayesinde sürdürülebilirlik performansımızı her yıl biraz daha artırıyoruz."
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Vakıfbank ‘Karbon Negatif’ liginde
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