Elon Musk'tan çip krizi açıklaması! Tesla'nın gelirleri yükseldikten sonra konuştu

ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan çip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen çip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, çip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok çip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, çip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.

Robbins ayrıca, yarı iletken müşterileri aşırı yüksek talep nedeniyle çoklu sipariş vermekten korktukları için durumun kötüleştiğine ilişkin endişelerini de ekledi.