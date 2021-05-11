Kalekim’in halka arzına 300 bin yatırımcıdan talep

Kalekim'in halka arzında toplam 21.5 milyon TL nominal değerli, 317 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 62.3'üne denk gelen paylar 301 bin 700 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya satıldı. Halka arz büyüklüğü 509 milyon TL olarak gerçekleşti. Hiçbir yatırımcı grubuna farklı fiyat uygulanmazken halka arzdan pay almaya hak kazanan yatırımcıların tamamı için satış fiyatı 14.75 TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 3.3 katı olan 20 milyon TL nominal değerli pay için talepte bulundu. Gerçekleşen dağıtım sonucunda 162 milyon TL tutarında paylar 91 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya satıldı.