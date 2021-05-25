Son dakika haberi... Kamuda çalışan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklisinin gözü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 720 bin kamu işçisi için pazarlık başlarken, ağustosta da 3.5 milyon memur, 5.5 milyon memur emeklisi için ücret ve maaşlarda yapılacak artış için masaya oturulacak. Türk-İş ile Hak-İş ilk defa ortak hareket ederek işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin protokolü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacak.