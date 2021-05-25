Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberler: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor
Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:08 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:08

Son dakika haberler: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika haberler: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberi... Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili sözleşme ve zam maratonu resmen başlıyor. Kamuda çalışan tam 10 milyon işçi, memur ve memur emeklisinin gözü kulağı gerçekleştirilecek toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde. Buna göre toplam 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı önümüzdeki günlerde belirlenecek. İşte zamlı memur, işçi ve memur emeklisi maaşlarıyla ilgili edinilen son dakika bilgileri

Son dakika haberi... Kamuda çalışan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklisinin gözü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 720 bin kamu işçisi için pazarlık başlarken, ağustosta da 3.5 milyon memur, 5.5 milyon memur emeklisi için ücret ve maaşlarda yapılacak artış için masaya oturulacak. Türk-İş ile Hak-İş ilk defa ortak hareket ederek işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin protokolü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacak.

SON DAKİKA TEMMUZA KADAR SÜRECEK VE YENİ MAAŞ ZAMLARI BELİRLENECEK

Hükümet adına görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin yürütecek. İlk görüşmeler kamu işçilerinin 2021-2022 zammı için Türk-İş ve Hak-İş ile gerçekleştirilecek.

Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini Bakanlığa sunmasıyla pazarlık süreci başlıyor. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüşleri toplanarak mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.

AĞUSTOS'TA DA ZAMLI MEMUR MAAŞLARI İÇİN TOPLU GÖRÜŞME

Ağustos ayında da memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek.

"MAAŞLARDA ZAM ORANLARI NE OLACAK?" SORUSU CEVABINI BULACAK

Tüm bu görüşme ve maratonun neticesinde yaklaşık 10 milyon içşi, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları ve zamlı maaşları ortaya çıkmış olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA