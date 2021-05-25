Son dakika haberi... Kamuda çalışan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklisinin gözü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 720 bin kamu işçisi için pazarlık başlarken, ağustosta da 3.5 milyon memur, 5.5 milyon memur emeklisi için ücret ve maaşlarda yapılacak artış için masaya oturulacak. Türk-İş ile Hak-İş ilk defa ortak hareket ederek işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin protokolü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacak.
SON DAKİKA TEMMUZA KADAR SÜRECEK VE YENİ MAAŞ ZAMLARI BELİRLENECEK
Hükümet adına görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin yürütecek. İlk görüşmeler kamu işçilerinin 2021-2022 zammı için Türk-İş ve Hak-İş ile gerçekleştirilecek.
Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini Bakanlığa sunmasıyla pazarlık süreci başlıyor. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüşleri toplanarak mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.
AĞUSTOS'TA DA ZAMLI MEMUR MAAŞLARI İÇİN TOPLU GÖRÜŞME
Ağustos ayında da memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek.
"MAAŞLARDA ZAM ORANLARI NE OLACAK?" SORUSU CEVABINI BULACAK
Tüm bu görüşme ve maratonun neticesinde yaklaşık 10 milyon içşi, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları ve zamlı maaşları ortaya çıkmış olacak.