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Giriş Tarihi: 28.5.2021

İş’ten blockchain teknolojisi ile bir ilk

İş’ten blockchain teknolojisi ile bir ilk
TÜRKİYE İş Bankası, blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu. Şişecam, Kuraray Europe GMBH, İş Bankası ve Commerzbank'ın taraf olduğu işlem, 10 Mayıs 2021'de Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerin, geleneksel iş modellerindeki operasyonel iş yükünü ortadan kaldırdığını vurguladı. Şişecam Mali İşler Başkanı Görkem Elverici ise Marco Polo'nun blockchain bazlı finansman platformunda ilk canlı dış ticaret işlemini yaptıklarını söyledi.
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İş’ten blockchain teknolojisi ile bir ilk
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