2021'de güç ve verimliliği artırmaya odaklanıyoruz

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, temelleri 1983 yılında 6 makinelik küçük bir konfeksiyon atölyesinde atılan Eroğlu Holding'in, bugün 15 bini aşkın çalışanı ve 1 milyar dolara yaklaşan cirosuyla Türkiye'nin en büyük üretici güçlerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 2021'de güç ve verimliliği artırmaya odaklandıklarını kaydeden ve yeni bir sektöre daha giriş yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Kurduğumuz Inoliva İlaç ile yeni bir sektöre daha girdik. Farklı ihtiyaçlara yönelik inovatif gıda takviyeleri üreten Inoliva İlaç, sektörde ilk ve tek olan ürünleriyle pandemi döneminde önemli bir boşluğu doldurdu" şeklinde konuştu.Dünyanın en önde gelen moda markalarına Aksaray'daki fabrikalarında üretim yaptıklarını kaydeden Nurettin Eroğlu, "Üretim yapmakla kalmayıp bu topraklardan bir dünya markası çıkarmış olmak ise bizim için tarif edilemez bir onur. COLIN'S dünyanın 38 ülkesindeki 600'ü aşkın mağazasıyla global bir markaya dönüştü. Tüm dünyada 120 milyonun üzerinde müşterimize COLIN'S deneyimini yaşatıyoruz. Moda perakendesindeki bir diğer markamız LOFT ise ikonik ürünleri ve yeni koleksiyonlarıyla jean deyince akla gelen ilk markalar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.Eroğlu, gayrimenkul alanındaki yatırımları arasında bulunan imza projemiz diye adlandırdıkları Skyland İstanbul'un Avrupa'nın en prestijli 10 gökdeleni arasında yer aldığını belirtti. Eroğlu, şöyle devam etti: "Rezidans, ofis ve alışveriş merkezi fonksiyonlarını bir arada sunan projeyi 800 milyon dolar yatırımla hayata geçirdik. Projede 100'ü aşkın prestijli markayı tek çatı altında buluşturan, Türkiye'nin en büyük tasarım ve dekorasyon merkezi Skyland HOM yer alıyor."Eroğlu Holding olarak da bu yıl 38'nci yıllarını kutladıklarını kaydeden Nurettin Eroğlu, "36 yıldır hiç durmadan Türkiye'nin nabzını tutan ve bizi her gün gerçek haberle buluşturan SABAH'ın deneyimli gazetecilerini ve kıymetli yazarlarını yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.