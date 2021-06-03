Pandemide 2 milyarlık yatırım

TAHINCIOĞLU Gayrimenkul, pandemiye rağmen yatırımlarında hız kesmiyor. İstanbul Çengelköy'de 1 milyar lira yatırım değerine sahip Nidapark Çengelköy'ün temel atma işlemini gerçekleştiren Tahincioğlu, yıl sonuna kadar Göcek projesini de başlatmayı hedefliyor. Şirketin yıl bitmeden iki yeni projeye daha başlaması planlanıyor. Bu sayede 2021'de 2 milyar lirayı aşan yeni yatırım yapacağı ifade ediliyor. Nidapark Çengelköy temel atma töreninde konuşan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Pandemi etkisi sürüyor ve ne yazık ki planlamalarımızı da etkiliyor. Temkinli olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.Projenin 36 bin 500 metrekarelik alanda hayat bulacağını anlatan Özcan Tahincioğlu, projede metrekare fiyatlarının 25-28 bin lira arasında olduğunu belirtti. Daire fiyatları ise 2 milyon 990 bin liradan başlıyor. Beşer katlı 12 blokta 207 konutun yer aldığı butik projede 2+1'den 5.5+1 dubleksten oluşan farklı daire seçenekleri yer alıyor. Ön satış döneminde projenin yüzde 25'i satıldı.