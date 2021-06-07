Yeni dönemin meslekleri için işletmelere Hükümet'ten destek





Mevcut yasaya göre kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Yıllık ücretli izin hakkı için de aynı koşul bulunuyor. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının yanı sıra kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.