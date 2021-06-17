Tekstilde dijitale uyum zamanı

TÜM İç Giyim Sanayicileri Derneği
'nde (TİGSAD) yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek 11. Olağan Genel Kurul'da başkanlık görevini devralacak olan Nazım Kanpolat, Türk iç giyim ve çorap sektörünün dünya ile yarışır hale getirilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi. TİGSAD 11. Olağan Genel Kurulu öncesi sektör temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Nazım Kanpolat, gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve ASKON Başkanı Orhan Aydın'ın da katıldığı toplantıda herkes için hayırlı olacağına inandıkları ve ülkemize değer katacak yeni bir dönemi başlatmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Kanpolat, iç giyim sektöründe bir ilki gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. 3–6 Ağustos tarihleri arasında iç giyim sektörünün merkezi sayılan İstanbul Yeşildirek
'te ilk kez gerçekleştirilecek "Linexpo Streetfest"in tanıtım filmini üyelerle paylaşan Nazım Kanpolat, yaptığı sunumla da yeni dönemin çalışmalarını aktardı. Dijital değişime ayak uydurarak sanal fuarlar ve yeni nesil dijital satış kanallarına yatırım yapacaklarını da belirten Kanpolat, "Üyelerimizin İTKİB'in kasım ayında gerçekleştireceği Sanal Hazır Giyim Fuarı'na katılım göstermesini kolaylaştıracağız. TİGSAD adı ve açılımına değer katacak 'Türkiye' ibaresinin alınması için gerekli hazırlıkları tamamladık" diye konuştu.