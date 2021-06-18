3.000 yıllık Ayazini keşfedilmeyi bekliyor

TURİZM, perakende ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren İkbal Grup, yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Afyonkarahisar
'ın en eski otellerinden olan İkbal Termal ile öne çıkan grup, turizm bölgelerinde de yeni yatırımlarını devreye alıyor. Bu kapsamda şirket, Afyonkarahisar'ın tarihi bölgesi Ayazini'nde Ayazhan Kafe&Restaurant'ı hizmete açtı. Afyonkarahisar İkbal Termal Genel Müdürü Ali Gümüşhan, "Markamız Afyon
ile özdeşleşmiş durumda. Bu topraklardan doğarak büyüdük. Bu nedenle de kendimizi sorumlu hissediyor ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret ediyoruz" dedi. Ayazini'nin keşfedilmeyi bekleyen, 3.000 yıldan fazla tarihi barındıran bir yerleşim merkezi olduğunu aktaran Gümüşhan, "Aynı zamanda kendine özgü tarihi ve kültürel yapısıyla Frigya
'nın kalbi. Turizme açılacak bu destinasyonun yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarına Afyonkarahisar Valimiz Gökmen Çiçek hem şahsen hem de valilik olarak çok önem veriyor. Biz de bölge turizminin gelişmesi için İkbal grubu olarak Ayazhan Cafe & Restaurant yatırımımız ile destek veriyoruz. Bu tarihi yerleşim yerinin turizme açılması ile misafirlerini ağırlamaya başladık" diye konuştu.
6 SEKTÖRDE VAR
Temelleri 1922'de atılan İkbal'in Türkiye
'nin en köklü firmalarından birisi olduğunu anlatan Gümüşhan, "Günümüzde İkbal, lokantacılık, et ve et ürünleri, geleneksel şekerleme ürünleri, turizm, perakende e-ticaret olmak üzere 6 farklı sektörde faaliyet gösteriyor" dedi. Grupta turizmin lokomotif sektör olduğuna dikkat çeken Gümüşhan, bu alanındaki çalışmalarını şöyle anlattı: "Kovid- 19 nedeniyle turizm çok olumsuz etkilendi. Pandemi öncesi yıllardaki ortalama yıllık doluluk oranlarımız yüzde 70-75 civarındaydı. 2021'de pandeminin olumsuz etkilerini hissettik. Aşılanmanın artması ve vaka sayılarının düşmesiyle yeniden yükselişe geçeceğimize inanıyoruz."